Нижний Новгород, 28 июня, 2017, 17:06 — ИА Регнум. К вопросу о возвращении Нижнего Новгорода к одноглавой системе муниципального управления региональные власти вернуться только после президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России в 2018 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава города Елизавета Солонченко на пресс-конференции 278 июня 2017 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко

«Я за любую форму управления, которая будет прописана в Уставе города. Важна не форма, важно содержание. Важно кто и как и что в результате. В любой форме можно работать отлично, если есть слаженная команда, правильно поставлены задачи», — отметила глава города.

При этом она отметила, что на сегодня, действительно, существует федеральный тренд, при котором многие муниципалитеты вновь переходят на одноглавую форму управления, при которой глава города также выполняет функции главы городской администрации.

«Треть городов уже переведена на одноглавую модель. Но и в Москве нас слышат, и позиция губернатора такова, что нельзя делать это слишком часто, к этому надо готовиться. И ни в коем случае это не должно совпадать с такими серьезнейшими событиями, которые нам предстоят. Чемпионат мира требует сейчас не политических решений и усилий. Не дай бог нам опять каких-то несогласованностей, недовольств и непонятностей. Необходима согласованная и слаженная работа. У нас все это есть. Поэтому к этому вопросу будем возвращаться, когда уже пройдем выборы президента, Чемпионат мира и в целом будем готовы», — заявила Солонченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Солонченко 21 июня 2017 года была избрана главой Нижнего Новгорода.

Согласования по ее кандидатуре от генерального совета «Единой России» так и не было получено. При этом сама Солонченко отмечает, что Москва не согласовала не лично ее кандидатуру, а протокол решения городского отделения партии, проголосовавшего за ее назначение на пост главы города.

В политических кругах Солонченко считается «игроком» команды бывшего главы города, вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина, имеющего устойчивое лобби среди депутатов гордумы и Заксобрания и находящегося в противостоянии с губернатором Валерием Шанцевым.

В связи с этим ряд экспертов полагают, что ничего нового Солонченко в управление городом не привнесет, так как является достаточно номинальной фигурой, а реальное управление городом осуществляется совершенно иными людьми, стоящими за ее спиной и обеспечившими ее прохождение в кресло главы муниципалитета.