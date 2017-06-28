Москва, 28 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в России до 2020 года признана утратившей силу, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

Поддержка программ развития ипотечного кредитования продолжится в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё».

Приоритетным проектом «Ипотека и арендное жильё» предусмотрен комплекс мер по стимулированию спроса на ипотечное кредитование и арендное жильё, определены целевые показатели их реализации.

В ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, которыми уточняется целевое назначение кредитов, предоставленных АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Внешэкономбанком за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Установлено, что такие кредиты могут использоваться на финансирование (рефинансирование) программ развития рынка аренды предназначенного для ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг.

Эти меры позволят финансировать деятельность АО «АИЖК» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё».

Как сообщает ИА REGNUM, Минстрой РФ считает, что основной целью приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» является улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн кв. метров в 2018 году, 100 млн кв. метров в 2020 году) и стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн ипотечных кредитов, в 2020 году 1,2 млн. ипотечных кредитов).

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