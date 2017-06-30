Москва, 30 июня, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Почему киевская хунта устами своего главы СНБО Турчинова, высказывает готовность к «походу на Москву»? Только ли неприкрытое рвение пропагандиста киевского режима скрывается за этими словами? Возможно, что и не только, такое предположение делает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

По словам российского Министра обороны Сергея Шойгу, в западных регионах России находятся в состоянии готовности к немедленному боевому применению более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств. Такое заявление он сделал на заседании коллегии военного ведомства, посвященном совершенствованию войск Западного военного округа.

В пересчете на личный состав, это количество соединений представляет собой 35−50 тысяч военнослужащих. Если говорить об уравновешивании сил современного НАТО, находящихся в граничащих с Россией странах, этого более чем достаточно. Но есть один важный фактор, который может вызвать вполне законное беспокойство. Это украинская армия, находящаяся в т.н. «зоне АТО». Вместе со всеми вспомогательными силами эта группировка насчитывает до 100 тысяч военнослужащих, находящихся в готовности к боевым действиям. И хотя это «самое сильное в Европе» воинство три года не может справиться с уступающими им по численности силами обороны народных республик, не стоит преуменьшать угрозу.

В случае, если хозяева нынешней киевской администрации выставят жесткое требование, для организации масштабной провокации сил украинской армии вполне хватит. Поэтому, не смотря на значительно лучшую оснащенность российских войск, слова Турчинова должны вызвать определенную озабоченность у тех, кому доверена защита западных рубежей нашей Родины.

Читайте подробности в статье: Если завтра война…

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