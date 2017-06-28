Берлин, 28 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. ‍Намеченная на 28 июня встреча украинского посла в Германии Андрея Мельника с менеджером немецкой группы Scooter будет посвящена теме участия коллектива в фестивале «Золотая Балка 2017» (ZBFest) в Крыму, сообщил дипломат в социальной сети Twitter.

uruguayrus Участники группы Scooter в Москве

Украинская сторона не хочет, чтобы немецкие музыканты ехали в Крым.

«Сегодня особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отказаться от авантюры в Крыму», — сообщил он.

Отметим, что выступление Scooter в Балаклаве (Крым) намечено на 4 августа 2017 года. Музыкальный фестиваль будет продолжаться два дня. В нем примут участие группы «Ленинград», «Бригада С», «СерьГа», «Градусы», а также Дима Билан, Полина Гагарина и L'One.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня заместитель украинского генерального прокурора Евгений Енин заявил, что музыкантам Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине, если те выступят на «Золотой балке».