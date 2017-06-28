Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Парламент Петербурга не разрешил проводить в городе референдум о судьбе Исаакиевского собора, передает корреспондент ИА REGNUM

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

Законодательное собрание Петербурга признало вопрос, выносимый на суд горожан, не соответствующим требованиям законодательства. Председатель комитета Заксобрания по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») назвал его «юридически невыверенным и сырым».

Напомним, инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Четырбок сообщил, что юридическое управление выдало отрицательное заключение на проект. Во-первых, вопрос о передаче имущества религиозного назначения урегулирован нормами федерального законодательства, поэтому его нельзя решать на уровне региона, пояснил Четырбок.

Речь идет о федеральном законе 327-ФЗ. Четырбок добавил, что вопрос вызывают «множество толкований», так как непонятно, о каких именно музеях идет речь. Кроме того, в законодательстве отсутствует легальное определение понятия «религиозных обрядов и церемоний», так что использовать его также нельзя, убежден единоросс.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров поблагодарил Четырбока «за глубокие юридические выводы и очень грамотные ответы на разные вопросы».

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«Яблочник» Михаил Амосов и другие оппозиционеры заявили, что 327-й закон о передаче религиозного имущества не распространяется на музейные предметы и коллекции, а в коллекцию Исаакиевского собора включены, согласно каталогу Музейного фонда, мозаики и колонны, неотделимые от здания.

«Мозаики будем отдирать что ли от Исаакиевского собора при передаче религиозным организациям? Наверное, нет, это же глупо», — заметил Амосов. О каких музеях идет речь в вопросе, не имеет значения, подчеркнул он, так как в вопросе названы конкретные здания, а законодательство одинаково относится ко всем музеям, существующим и вновь создаваемым.

Амосов также отослал Четырбока либо к толковому словарю русского языка, чтобы отыскать там понятие «религиозных обрядов и церемоний», либо к федеральному закону 125-ФЗ, 16 статья которого называется «Религиозные обряды и церемонии».

«То есть определение в законодательстве есть, просто наш комитет по законодательству его не замечает. Аргументы, приведенные комитетом по законодательству по всем трем пунктам, не выдерживают никакой критики. Речь идет просто о предвзятом отношении к документу», — сказал Амосов. Его однопартиец Борис Вишневский назвал юридическое заключение на проект «крайне слабым и неубедительным».

«Мы встретимся в суде, где в состязательной процедуре камня на камне не останется от этих доводов. Где вы вообще увидели в вопросе, вынесенном на референдум, что-либо о передаче имущества религиозного назначения? Вопрос наш о простой вещи — согласны ли вы, что три здания остаются в оперативном управлении у госмузеев. Там ничего не говорится о принадлежности зданий, об их предназначении, о возможной передаче», — подчеркнул Вишневский.

Он добавил, что настроения петербуржцев таковы, что референдум на эту тему будет выигран с подавляющим преимуществом теми, кто считает, что Исаакий должен остаться музеем, и именно поэтому «Единая Россия» попытается не допустить референдума.

Депутат Максим Резник («Партия роста») заметил, что вопрос об Исаакии является политическим, а не правовым, и все действия оппозиции лишь пытаются принудить власть к диалогу, который «ЕР» вести не хочет.

«Даже если бы на референдум был вынесен вопрос, надо ли мне приходить на заседания комитета по законодательству в галстуке или не надо, вы бы его тоже не поддержали. Вы в принципе не можете допустить мысли, что народ сам может решать. Потому что если он по любому вопросу вдруг захочет решить, последствия могут быть непредсказуемыми, потому что уровень человеческого достоинства и гражданской ответственности в городе может скакнуть таким образом, что последствия для вас будут катастрофическими», — сказал Резник.

Вячеслав Макаров называл все эти выступления «абсолютно предвзятыми и политизированными», так как оппозиционные депутаты входят в инициативную группу референдума.

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Напомним, еще 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. РПЦ до сих пор не подала заявку на передачу собора в собственное ведение.