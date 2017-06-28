Москва, 28 июня, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Предваряя подписание соглашения, Сергей Шойгу отметил, что за последние шесть лет количество кадетских корпусов, учредителями которых являются регионы, возросло вдвое.

Pfo.gov.ru Подписание четырёхстороннего соглашения

«Министерство обороны активно поддерживает эту тенденцию, предоставляя новым учреждениям военно-техническое имущество, необходимую литературу, инновационные образовательные технологии. Сегодня мы делаем очередной шаг — заключаем соглашение о взаимодействии по оказанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова», — цитируют в полпредстве слова Шойгу.

Четырехстороннее соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса и оказанию шефской помощи подписали министр Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров корпорации «Ренова» Виктор Вексельберг. Согласно документу, к 1 сентября 2018 года планируется построить новый корпус учреждения, где разместятся учебный блок, два общежития, спортивные залы и сооружения. За счет благотворительной помощи «Реновы» предполагается построить спальный корпус на 250 мест, что позволит увеличить численность кадет до 400 человек. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации» на 2016−2020 годы планируется построить до сентября 2019 года крытый ледовый каток для развития зимних видов спорта.

Напомним, Чувашский кадетский корпус создадут на базе республиканской кадетской школы. Он будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил РФ, при этом здесь будут обучать школьников как из Чувашии, так и других регионов.

Отметим, в Поволжье в течение пяти лет совместно с Министерством обороны РФ в рамках окружного проекта «КаДетство» создано пять современных кадетских корпусов — в Башкирии, Татарии, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. В настоящее время в них обучаются свыше 1,5 тыс. воспитанников, с 1 сентября 2018 года их численность превысит 2 тыс. человек. В полпредстве отмечают, что «все кадетские корпуса выполняют важную социальную функцию поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной поддержке».

Приволжский полпред Михаил Бабич подчёркивает, что «особенность учебных заведений состоит в том, что решением Министра обороны они закреплены за соответствующими видами и родами войск», «за каждым кадетским корпусом закреплены высшие военные учебные заведения соответствующего профиля и войсковые части».

«Ребята проходят профориентационную подготовку, сборы, а самое главное — впитывают армейский дух, который является основой для воспитательного и образовательного процесса… По результатам сдачи ЕГЭ у нас более 75% ребят сразу поступают в лучшие высшие учебные заведения страны. Из них порядка 60% поступают в вузы Министерства обороны», — отметил Михаил Бабич.