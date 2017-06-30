Москва, 1 июля, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в РФ запрещается розничной продажи алкоголя в том числе пива в полимерной таре объемом более 1,5 литра, сообщает ИА REGNUM.

air-compact.ch Пластиковые бутылки

Запрещается розничная продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литров.

За нарушение запрета для должностных лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. К нарушителям может также применяться такая мера, как конфискация предметов правонарушения.

Напомним, с 1 января 2017 года запрещено производить такую продукцию.