Брюссель, 28 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Специалисты Североатлантического альянса окажут украинской стороне помощь в сфере компьютерной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Выступая в Брюсселе, Столтенберг сообщил, что альянс активно сотрудничает с Киевом в области защиты от кибератак. К настоящему времени уже создан фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в нескольких странах мира была зафиксирована глобальная атака вируса-вымогателя Petya. На Украине из-за вредоносной программы прервали работу десятки стратегических частных и государственных предприятий, заражение вирусом достигло и компьютерных сетей Чернобыльской АЭС.

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Специалисты антивирусной лаборатории ESET заявили, что атака вируса началась именно с Украины, на долю которой приходится больше всего пострадавших компаний. Италия находится на втором месте по числу поражений вирусом, за ней идут Израиль, Аргентина, Венгрия, Сербия, Румыния, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-й позиции в перечне пострадавших стран.

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