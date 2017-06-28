Москва, 28 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Единая европейская валюта 27 июня била рекорды как на российском валютном рынке, так и на международном валютном рынке. На рынке форекс был достигнут максимум с августа 2016 года. А на российском валютном рынке евро/рубль вырос до максимальных значений с декабря 2016 года. Поводом для этого стало выступление главы ЕЦБ, Марио Драги, который рассказал, что условия для мягкой денежной политики постепенно сходит на нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

(сс) Huhu Uet Евро

«Пока Европейский Центральный Банк продолжает закачивать в финансовую систему по 60 млрд евро ежемесячно. Однако, те цели, которые ставил перед собой регулятор, практически достигнуты. Это может стать сигналом к скорому ужесточению денежно-кредитной политики», — отметил эксперт.

«Тем временем, российские финансовые власти 28 июня проведут последний во II квартале 2017 года аукцион ОФЗ. Минфин планирует разместить бумаги на сумму 35 млрд рублей. Напомним, что изначально финансовое ведомство рассчитывало получить на рынке во втором квартале 500 млрд рублей. Однако, на данный момент привлекли около 400 млрд. Даже если сегодняшний аукцион закончится удачно, то план по размещению госдолга не будет выполнен», — пояснил Задоя.

По его мнению, «Главной причиной снижения интереса к российским гособлигациям стало падение нефтяных цен, возможность введения новых санкций со стороны США, сезонное ослабление российского рубля и, конечно же, сокращение разрыва между ставками в США и России».

«Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что годовая инфляция достигла 4,1%. И в 2017 году ставится задача снизить этот показатель ниже 4%. Также Силуанов рассказал и о росте доходов россиян в мае на 3% и о соразмерном росте инвестиций в основные капиталы. Именно в данном росте глава финансового ведомства видит «основы для будущего экономического роста», — сказал он.

На этом фоне курс доллара на московской бирже 28 июня находится на отметке 59 рублей 55 копеек, евро торгуется на отметке 67 рублей 75 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1875 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше 46 долларов за баррель.

«В центре внимания 27 и 28 июня на международном валютном рынке будет находиться единая европейская валюта, которая сейчас торгуется на многомесячных максимумах. Вполне вероятно, что евродоллар продолжит свой рост, вместе с этим будет расти и евро против рубля. В том случае, если будет достигнута цель по доллар/рублю 62−63 рубля, то при сохранении текущей динамики евродоллара, можно будет увидеть курс евро к рублю заметно выше отметки в 70 рублей, в районе 71 — 72 рублей», — полагает Задоя.

«Но при этом есть определенные риски снижения евродоллара к паритету. Уже несколько последних лет многие участники рынка говорят о достижении данного значения в основной валютной паре на Форекс. В этом случае, тот пузырь, который сейчас надувается с единой европейской валютой, может очень быстро сдуться», — считает эксперт.

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