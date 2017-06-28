Москва, 28 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. «Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — пояснил он.

Artem Tkachenko Проект авианосца «Шторм»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Санкт-Петербурге открылся МВМС-2017. В ходе мероприятия вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев сообщил, что в России создан аванпроект перспективной неатомной подводной лодки пятого поколения.

Напомним, Великобритания спустила на воду самый крупный в своей истории авианосец «Королева Елизавета». После этого британский министр обороны Майк Фэллон предположил, что Россия будет завидовать «такому большому кораблю».

Отметим, что крупнейший британский корабль несколько больше по водоизмещению российского авианосца «Адмирал Кузнецов», которого Фэллон назвал древним: российский корабль был спущен на воду на 32 года раньше, чем британская новинка.

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В ходе МВМС-2017 Пономарев сказал, что «Адмирал Кузнецов» модернизируют, и он после этого сможет прослужить еще двадцать лет.