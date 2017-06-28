Ереван, 28 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Я практически уверен, что широкомасштабная война не должна начаться, по одной простой причине, так как военным путем карабахский вопрос не может быть решен. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 28 июня заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на пресс-конференции в Ереване.

Photolure Виген Саркисян

При этом он уточнил, что не может быть такого развития военных событий, в случае которых карабахских вопрос мог быть решен в пользу Азербайджана.

И напротив, есть большой риск, что в случае широкомасштабной войны Азербайджан может получить непоправимый ущерб для государства и экономики. Но я не уменьшаю те риски, которые могут быть у Армении в случае широкомасштабной войны. Но решение о широкомасштабной войне в данной ситуации было бы нелепостью со стороны руководства Азербайджана. Это не исключает возможных угроз, разных провокаций, эскалаций, нанесение точечных ударов. В стране где нет общественного контроля, где нет демократического контроля подобные решение могут приниматься намного легче», — сказал глава Минобороны Армении.

Он также подчеркнул, что Азербайджан — непредсказуемый противник. «В стране, в которой нет механизмов общественно-демократического контроля, возобновление военных действий может иметь множество причин, которые для стороннего наблюдателя могут быть невидимыми».

Министр напомнил, что после того, как в середине июня в результате нападения азербайджанской стороны армянская сторона потеряла четырех военнослужащих, только по подтверждённым данным в результате действий армянской армии Азербайджан потерял как минимум восемь военнослужащих. «Это только подтвержденные данные, в то время как по неподтвержденным данным цифра намного больше», — сказал Саркисян.

По его словам, погибшие азербайджанские военнослужащие не похоронены и в азербайджанской прессе о них нет никаких данных.

«Мы должны понимать с каким противником имеем дело. Мы должны быть всегда готовыми, у нас нет другой альтернативы. Мы должны научиться жить в тех региональных реалиях, которые существуют, укрепляя свою безопасность и вместе с этим обеспечивать прогресс нашей страны», — подытожил министр.