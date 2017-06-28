Бишкек, 28 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. По словам главы государства, у него «есть нехорошие предчувствия по Афганистану». «Удержится ли Таджикистан? Мы, конечно, будем помогать Таджикистану, совместные учения проводить, но береженого бог бережет. На какие-то другие варианты Киргизия не пойдет», — подчеркнул он.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Также президент отметил, что не видит смысла в дальнейшем увеличении численности военных на российской авиабазе «Кант», дислоцированной в одноименном городе неподалеку от столицы Киргизии, пишет «Kloop».

"От кого защищать Бишкек? Если реально думать о будущем, надо думать о том, что мы видим большие проблемы в Афганистане», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что авиабаза «Кант» входит в состав Центрального военного округа Российской Федерации и относится к Коллективным силам быстрого развертывания ОДКБ.

На военном объекте дислоцируются самолеты Су-25 СМ, вертолеты Ми-8 МТВ и разведывательные беспилотники. Контингент авиабазы насчитывает около 500 человек. Согласно межправительственным договоренностям, российская база имеет право находиться на территории Киргизии до 2058 года, с возможным продлением срока пребывания до 2083 года.