Ростов-на-Дону, 28 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Для футболистов клуба «Ростов» начался второй предсезонный сбор. Команда находится в Австрии и совершенствует игровые навыки под пристальным вниманием наставника Леонида Кучука и всего тренерского штаба. По мнению капитана желто-синих Александра Гацкана, по итогам сбора будет сформирована боеспособная футбольная дружина. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе клуба.

Fc-rostov.ru Игроки «Ростова» на сборе в Австрии

«Все хорошо: все готовятся и здоровы, а это самое главное. Ждем еще усиление. По одному приходят ребята. Думаю, что будет хорошая команда, будем биться в каждом матче за победу. Несмотря на новые требования, мы должны уметь быстро перестраиваться, и делать это на максимуме на каждой тренировке. Уже с каждым матчем команда выглядит все лучше и лучше. Амбиции есть», — отметил капитан «Ростова».

Отметим, на этой неделе состав донской дружины пополнил атакующий полузащитник Жан Майер, ранее выступавший за словенский клубы «Алюминий» и «Домжале». В составе последнего играл в Лиге Европы УЕФА.

Ряд интернет-изданий сообщает о том, что в ближайшие дни из «Ростова» в казанский «Рубин» перейдут защитник жёлто-синих Фёдор Кудряшов и иранский форвард Сердар Азмун.

Как заявлял в 2016 году Курбан Бердыев, к Сердару Азмуну требования у него жестче, чем к другим игрокам.

«Я с ним разговариваю жёстче, чем с остальными ребятами. У меня есть на это право, потому что его мне дал отец Азмуна. Я знаю, как с ним разговаривать», — отмечал тренер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ухода из «Ростова» Курбана Бердыева (туркменский специалист вернулся в казанский «Рубин» — прим. ИА REGNUM ) состав желто-синих претерпел серьезные изменения. Один за другим команду начали покидать игроки основного состава. Массовый уход футболистов раскритиковал вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Он отметил, что сложившаяся ситуация напрямую показала уровень работы менеджмента команды.

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