Москва, 28 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов фиксирует рост реальных доходов населения, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Растут реальные доходы населения», — заявил Силуанов в Совфеде.

По словам министра, предполагается, что «по году (реальные доходы населения) вырастут не менее чем на 1% в реальном выражении», то есть будут выше, чем инфляция.

Говоря об инфляции, министр указал на то, что Минфин ставит задачу снижения инфляции меньше 4%. Сейчас инфляция составляет 4,1%, уточнил он.

Вместе с тем в июне 2017 года Росстат опубликовал данные, согласно которым за май 2017 года реальные доходы жителей России упали на 0,4% в годовом выражении, по сравнению с апрелем произошло падение на 4,8%.

С начала 2017 года реальные доходы населения сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Однако номинальные зарплаты в годовом исчислении в мае выросли почти на 8%, а реальные зарплаты в годовом выражении увеличились на 3,7%, отмечает Росстат.