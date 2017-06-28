Москва, 28 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. По мнению автора законопроекта, вслед за «мобильным рабством» плату за роуминг следует отменить.

BenjaminNelan Мобильный роуминг

«Ликвидация для абонентов «границ» между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов», — отметил он.

Внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки, напомнил парламентарий.