Пекин, 28 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Кофеин подавляет аппетит и способствует увеличению расходов энергии на обмен веществ. К такому выводу пришли ученые из Китая в исследовании, опубликованном 27 июня в журнале Nature Communications.

Pixabay.com Натуральный кофе

Ученые провели серию экспериментов над мышами, в которых выяснили, что кофеин снижает массу тела грызунов посредством подавления аппетита и увеличения расходов энергии на обмен веществ.

По словам ученых, они вводили кофеина мышам и наблюдали за процессами, происходившими в их организме. Для этого они проследили за нейронами, которые участвуют в подавлении аппетита.

В процессе экспериментов животным вводились чрезвычайно высокие дозы кофеина — 60 миллиграммов на килограмм массы тела. Такая доза эквивалента примерно 30 чашкам кофе в день для человека.

Ученые рассмотрели активность рецепторов, расположенных в гипоталамусе. Они обнаружили, что кофеин способствует высвобождению окситоцина — мощного регулятора энергетического метаболизма.

По мнению ученых, результаты, полученные в ходе экспериментов над мышами, во многом справедливы и для людей.