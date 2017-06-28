Пекин, 28 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Поезда «Hexie», что в переводе означает «гармония», были введены в эксплуатацию около 10 лет назад. Ожидается, что в ближайшие годы «Fuxing» заменят устаревшие поезда «Hexie». Новейшие составы стали более быстрыми, экономичными и комфортными по сравнению со своими предшественниками, пишет «Чжунго синьвэнь».

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В ходе тестовых поездок «Fuxing» развивал скорость в 420 км/ч, однако, по словам конструкторов, скорость состава была ограничена из-за ряда факторов. На прямых участках железной дороги «Fuxing» способен развивать 450−470 км/ч, однако из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью пассажиров, крейсерская скорость «Fuxing» будет ограничена 350 км/ч.

Кроме того, «Fuxing» значительно быстрее разгоняется от 0 до 200 км/ч, по сравнению с «Hexie». Новые составы стали на 17% экономичнее и вместительнее своих предшественников. «Fuxing» вмещает 576 пассажиров, которые могут выбрать один из трех классов — первый, второй и бизнес-класс.

Инженеры CRC оптимизировали звукоизоляцию вагонов, благодаря чему общий уровень шума в салоне был снижен на 2 децибела. Каждый пассажир может воспользоваться USB-разъемом для подзарядки мобильных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, разработкой поездов занимались сотрудники 30 различных исследовательских институтов и компаний под руководством CRC.