Москва, 28 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Китайская компания Lenovo, которая является владельцем бренда Motorola, объявила о возвращении бренда на российский рынок. Об этом 27 июня заявил вице-президент и глава мобильного подразделения Lenovo в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Оливер Эбэл, сообщает RT.

Моторола логотип

На презентации, посвящённой возвращению бренда Motorola в Россию, компания представила свои планы, согласно которым к концу 2018 года она планирует занять третье место на российском рынке смартфонов.

Первые смартфоны должны появиться в продаже в конце июня.

Отметим, бренд Motorola возвращается в Россию спустя шесть лет: в 2011 году компания закрыла свое представительство в России.

В 2014 году бренд Motorola был выкуплен у Google компанией Lenovo, которая отказалась от собственного бренда при производстве смартфонов. В 2016 году доля мобильных устройств Lenovo на российском рынке составляла около семи процентов.

Напомним, Motorola — всемирно известный производитель мобильных телефонов, бывший в свое время одним из лидеров отрасли. Компания была одним из основателей современных систем мобильной связи. В частности, в 1983 году она выпустила первый в мире портативный сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000X.