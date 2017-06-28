Новосибирск, 28 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Директор Новосибирского государственного театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман, которого год назад Петербургский арбитраж признал банкротом и которого новосибирская общественность обвинила в проведении несогласованного ремонта, ушёл в отпуск по уходу за ребёнком. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус, назвав все происходящее «новосибирским оперным абсурдом».

Nsk.novosibdom.ru Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета

«Вот какие поступают новости про наш любимый Оперный театр. Не знаю, уж куда нелепее? Уже около трёх месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребёнком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — сообщила Пинус, отметив, что исполняющей обязанности директора Новосибирского оперного театра назначена Снежана Лобарь, которая «имеет солидный опыт работы в театральной сфере — месяцев пять или шесть».

По словам новосибирского депутата, до этого Лобарь была специалистом по кадрам в Новосибирском филиале пивной компании «Балтика» и что приказ о ее назначении подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Что при этом происходит в настоящее время в самом Новосибирском Оперном с постановками, с театральной труппой, с согласованием этих всех незаконных ремонтов — это отдельный разговор… Легендарный Новосибирский театр оперы и балета…» — подытожила Пинус.

Заместитель директора НОВАТа по связям с общественностью Виктор Титов корреспонденту ИА REGNUM отметил, что заявление об отпуске Кехмана по уходу за ребёнком — это «проблема депутата Пинус», которая об этом сообщила.

«У нас информации такой нет. В данный момент в городе Владимира Кехмана нет, по-моему, он в Москве сейчас находится, но сто процентов я это сейчас не могу утверждать, он мне не докладывает. Никаких более комментариев мы не делаем», — подчеркнул Титов.

В то же время, по словам координатора общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеси Вальгер, «тема незаконного ремонта в Оперном театре никуда не ушла».

«Театр по-прежнему находится в подвешенном, переходном состоянии, когда ремонт не согласован, нарушает предмет охраны, возможно создает опасность для зрителей. Я имею в виду то, что установка металлоконструкций в концертном зале на колонны первого этажа может повлиять на их состояние, и то, что в театре небезопасно находиться из-за перекрытого эвакуационного выхода, пожароопасного покрытия на полу и отсутствия прохода в середине зала. Сейчас театру выдано предписание все вернуть в первоначальный вид до 1 сентября», — пояснила ИА REGNUM Вальгер, указав, что Кехман уже в четвертый раз оштрафован за несоблюдение этих предписаний.

Комментируя информацию, которой публично поделилась депутат Наталья Пинус, Олеся Вальгер отметила, что «будем надеяться, что исполняющая обязанности директора не станет продолжать незаконные действия».

«Отпуск Кехмана же скорее связан с тем, что он пытается отвлечь внимание от того, что 19 июля процедура его банкротства подойдет к концу, и он больше не сможет занимать эту должность. Исчезнуть со сцены, вместо того, чтобы уйти с публичным позором — логичный шаг», — считает Вальгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открылся после ремонта. Представители новосибирской общественности и некоторые архитекторы были повержены в шок проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

Читайте также: Архитекторы Новосибирска остались недовольны ремонтом Оперного театра

Уже после того, как ремонт закончился выяснилось, что многие работы проводились без разрешительной документации.

После проверки, проведённой прокуратурой и управлением по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, директору театра Владимиру Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года.

Читайте также: «Не накрыл поляну»: директор сибирского театра понял причину своих проблем

Он также был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей.

Уже в мае 2016 года Владимир Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но возмущенная общественность не дала этого сделать.

В мае 2017 года НОВАТ через сайт госзакупок начал искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения. Цена контракта — почти 38,2 млн рублей. Источником средств была указана спецсубсидия на финансирование расходов на выполнение работ. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

Читайте также: Новосибирскому оперному театру вернут оригинальный облик

Кроме того, в июле 2016 года Петербургский арбитраж признал Владимира Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Общая сумма его долгов, по данным некоторых СМИ, оценивается в 10,2 млрд рублей. Владимир Кехман при этом отмечал, что уйдет с поста директора Новосибирского оперного театра только, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства

Отметим, Владимир Кехман возглавил Оперный театр в Новосибирске после ухода прежнего руководителя Бориса Мездрича, уволенного после показа оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Тогда в отношении Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное производство по статье об осквернении религиозной литературы, предметов религиозного почитания, символики и атрибутики. Позже дела были прекращены «за отсутствием состава административного правонарушения».

Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета является крупнейшим в России театральным зданием. Новосибирский оперный театр был построен к концу 1940 года и официальное открытие было запланировано на 1 августа 1941 года. Планам этим помешала война. В военное время в здании театра хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части СССР музеев, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Этнографического музея, дворцов‑музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекция скрипок из Большого театра.

Открытие театра в центре Новосибирска состоялось после Дня Победы — 12 мая 1945 года. Здание НОВАТа является одним из символов не только города Новосибирска, но и области.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирскому оперному театру вернут оригинальный облик