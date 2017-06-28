Мадрид, 28 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Национальный криптологический центр Испании 27 июня предупредил о новой международной кибератаке, которая до настоящего момента не затронула государственные администрации страны, однако удар почувствовали на себе коммерческие предприятия с офисами в Испании, сообщает El Diario.

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Источники в Центре криптологии указали, что до сих пор нет никаких доказательств того, что нападение затронуло какие-либо учреждения государственного управления. Тем не менее, источники добавили, что получили уведомления от некоторых многонациональных компаний об атаках на их офисы в Испании.

Специалисты Центра криптологии также отметили, что новые кибератаки похожи на так называемый вирус WannaCry, который в мае атаковал компании и госучреждения по всему миру.

Национальный центр криптологии разместил на своей странице сообщение о том, что обнаружен новый вирус, «который затрагивает систему Windows, шифрует файлы операционной системы или диска, а его способ распространения похож на WannaCry, то есть после того, как он заразил машину, он может распространяться на другие системы, подключенные к той же сети».

Для расшифровки файлов злоумышленники вымагают выкуп размером $300 в цифровой валюте Bitcoin.

В целях профилактики и смягчения последствий, испанские специалисты рекомендует обновить операционную систему и все решения в области безопасности, а также включить персональный брандмауэр.

Кроме того, следует «включить отображение расширений файлов, чтобы избежать выполнения вредоносного кода, замаскированного под безопасные неисполняемые файлы» и «деактивировать макросы в документах Microsoft Office и других подобных приложениях».

Напомним, массовое распространение похожего вируса WannaCry началось 12 мая 2017 года. Одними из первых были атакованы компьютеры в Испании, а затем и в других странах. Программа шифровала почти все хранящиеся на компьютере файлы и требовала денежный выкуп за их расшифровку.

Атака вируса стоила миру около $1 млрд долларов. В общей сложности, от вируса пострадало более 400 тысяч компьютеров, принадлежащих частным лицам, коммерческим организациям и правительственным учреждениям, в более чем 150 странах мира. Среди них по количеству заражений лидируют Россия, Украина и Индия.

Президент и главный юрисконсульт компании Microsoft Брэд Смит 14 мая заявил, что данный вирус использовал уязвимость, информация о которой была украдена у Агентства национальной безопасности США.