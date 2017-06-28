Токио, 28 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Делегация представителей бизнеса прибыла из Японии на Курильские острова, сообщили 28 июня в пресс-службе губернатора и правительства Сахалинской области.

gekiyaku.com Южные Курилы

«Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика», — говорится в сообщении.

В составе делегации — представители частных, а также государственных, муниципальных компаний, — всего представлено 32 организации.

На Курильские острова прибыли сотрудники аппарата правительства Японии, представители губернатора острова Хоккайдо, сотрудники японского министерства иностранных дел, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства труда и благосостояния, министерства здравоохранения, министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, министерства инфраструктуры, транспорта и туризма.

Также в составе делегации — представители учреждений, ассоциаций и общественных организаций Японии.

«Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, — сообщили в пресс-службе. — В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан».

Уточняется, что визит японской делегации связан с намерением выяснить, какие существуют возможности для совместной российско-японской экономической деятельности на этих этих российских территориях.

Комментируя визит японских представителей, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что происходящее вносит важный вклад в развитие отношений между Россией и Японией.

«Острова впервые принимают столь крупную и представительную бизнес-миссию из Японии», — сказал он.

Эта поездка состоялась после того, как о совместной деятельности на островах была достигнута договоренность между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В мае эксперты из Японии прибыли в Сахалинскую область, чтобы установить прямые контакты. Обсуждались возможные совместные проекты на Курилах по вопросам туризма, медицины, энергетики, рыбного и сельского хозяйства, переработки ТБО.

Теперь будет уточнен план совместных действий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня стало известно, что представители 22 компаний из Японии 14−17 июня посетят Владивосток и Хабаровск с бизнес-миссией, организованной японской организацией по развитию внешней торговли JETRO.

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