Каракас, 28 июня, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Как сообщается, военные оцепили территорию в районе дворца Мирафлорес — официальной резиденции президента страны Николаса Мадуро. С территории самого дворца выехали бронетранспортёры «Дракон-300», машины развернулись по периметру.

Cancillería del Ecuador Венесуэльская бронетехника

Тем временем, лидер оппозиции Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил в своём микроблоге в Twitter, что депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи заблокированы внутри здания «вооружёнными группировками».

По сообщениям СМИ, снаружи здания сработали несколько самодельных взрывных устройств.

Как передавало ИА REGNUM, ранее с полицейского вертолёта на здание Верховного трибунала юстиции (Верховного суда) Венесуэлы были сброшены две гранаты. Кроме этого, стрельба произошла рядом со зданием МВД.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее террористическим актом и пообещал, что нападавшие будут пойманы.

Позднее стало известно, что атаку организовала группа сотрудников спецслужб во главе с офицером полиции Оскаром Пересом. Последний выступил с видеообращением от имени «коалиции военных, полицейских и гражданских служащих», потребовав немедленной отставки Николаса Мадуро и проведения в стране досрочных выборов.