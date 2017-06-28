Макаров, Сахалинская область, 28 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Двухлетний Герман, житель сахалинского Макарова, над которым издевалась медсестра в больнице, куда малыша поместили после изъятия из семьи, где мама выпивает, помещен под временную опеку, но через сутки возвращен обратно. Общественность считает, что выпивать мама Германа, как и многие другие, стала от полной безнадеги и нищеты макаровской жизни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Мадонна. 1920

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Малыша, на долю которого в 2 года от роду уже выпало немало страданий, вчера, 27 июня, передали под временную опеку. Воспитывать его должна была семья из села Поречье все того же, Макаровского района. Такое решение приняли органы опеки.

Встречаться с сыном его маме не запрещено. Но для того, чтобы вернуть малыша в семью, ей рекомендовано доказать, что проживание ребенка с ней под одной крышей ничем ему не грозит: женщина должна устроиться на работу, завязать с выпивкой, вести здоровый образ жизни и пройти курс лечения от алкоголизма.

В органах опеки её характеризуют, как вполне адекватную женщину, хорошую и заботливую мать. Однако сотрудников службы не покидает чувство тревоги: у женщины все чаще случаются запои, малышу может угрожать опасность.

«Разобраться в этой непросто ситуации нас попросили жители города Макарова, инициативная группа. Ситуация и правда очень сложная. Мы побывали в квартире мамы Германа. Ожидали увидеть неухоженное жилье алкоголички, грязь и прочие приметы «пьяной семьи». Но увидели очень чистую, аккуратную квартиру. У мальчика своя комната, яркая и светлая. В комнате есть все, что нужно ребенку — особенно порадовало огромное количество игрушек. Мама малыша все время плакала. Видно было, что ей очень плохо без сына. Когда мы приезжали, она была совершенно трезва, хотя и не скрывает, что частенько выпивает», — рассказала журналист ИА Citysakh.ru Екатерина Верик.

На скандальном видео, которое медсестра макаровской больницы разместила в сети интернет, — запись издевательств над малышом. Медсестра, взрослая женщина, ругает ребенка матом и оскорбляет его.

«Вот такое у нас чудо — косоглазое, вонючее. Без конца орёт. Смотри, какой красавец — как бандит с большой дороги. Чё мордень свою опустил? Чё ори, ори давай! Я тебя поснимаю, как ты орешь», — комментировала медсестра на видео.

О чудовищном видео, распространенном в сети интернет медсестрой макаровской больницы, мама ребенка узнала от знакомых.

«Мне позвонили, спросили, «ты видела, как над твоим ребенком издеваются?». Я бросилась искать, когда нашла, бросилась в больницу, потом в полицию. Я хотела сына забрать. Но мне не позволили. Сказали, что я могу с ним встречаться лишь в часы посещений», — рассказала мама Германа.

После случившегося, когда скандальное видео стало достоянием практически всех российских СМИ, а медсестру уволили, маму ребенка вызвали в полицию и изъяли ее личный телефон. Полицейские объяснили, что это нужно для того, чтобы выяснить, как распространялось видео. Другого телефона у женщины нет.

Бабушка малыша говорит, что её дочь — хорошая мать, просто жизнь у её очень тяжелая. У нее трое детей. Первого растила фактически бабушка, потому, что самой матери нужно было зарабатывать на жизнь. Средняя дочь и младший сын живут с мамой, но часто бывают и у бабушки.

«Она хорошая мама. Она за своих детей все отдаст. Она обязательно исправится», — сказала бабушка.

Между тем в опеке утверждают, что маму Германа уже лишали родительских прав в отношении старших детей.

«Мне крайне сложно было разглядеть в этой женщине пропащую запойную алкоголичку. Она очень ухоженная, опрятная одежда, правильная речь. Полный холодильник еды — первое, второе, соки для детей, овощи, фрукты. А выпивает… выпивает она от беспросветной макаровской жизни, я думаю», — поделилась впечатлениями Екатерина Верик.

Не пробыв и суток в приемной семье, малыш вернулся обратно в больницу — в ту самую, в которой над ним издевалась медсестра. В то же время другое сахалинское издание назвало причиной отказа от ребенка публикации в ИА Citysakh.ru.

«Женщина, взявшая малыша, просто не выдержала давления! В итоге ребенок снова оказался в больнице. Временная семья его вернула, испугавшись продолжения давления. У опеки есть 30 дней, чтобы найти ему временную семью, которая может потом стать постоянной. А может и не стать. Если новая семья не найдется, малыша передадут в социальное учреждение. Но журналист Citysakh.ru науськивает мать малыша, чтобы она поставила палатку возле учреждения, чтобы все видели, что она против устройства ребенка в приют», — сообщило ИА Сахалин. Инфо.

«Если на кого и оказывается сейчас давление, так это на нас. Ни в одном нашем материале нет упоминания и оценок приемной семьи. Все, что мы пытаемся сказать, это то, что мама Германа, по нашему мнению, не пропащий человек. А борьба за сына может стать мощным стимулом для нее», — утверждает в ответ Екатерина Верик.

На защиту матери Германа встали и многие жители Макарова.

«Она живет так же, как 50% жителей Макарова! Работы нет, медицины нет, ничего нет! А мать она хорошая, это все знают! Дайте людям нормальную работу, а не такую, которая сегодня в Макарове доступна таким, как она — без оформления в магазине за 15 тыс. рублей максимум!» — пишут в защиту жители Макарова.

Между тем в органах опеки утверждают, что неоднократно выезжали в эту семью из-за пьянок матери. Впрочем, она и сама не скрывает, что пьет.

Посреди всего этого скандала — ребенок двух лет от роду.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область «упала» в очередном важном рейтинге — социально-экономическом. В 2016 году регион занимал 7 место в списке, сейчас скатился на 9.

На Сахалине и Курилах официальный среднедушевой доход растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных средств региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. 17 000 сахалинских семей 1 раз в 3 месяца получают бесплатные продукты — крупы, чай, сахар и консервы. Облдума пыталась отменить давно действующий в островном регионе закон о дотациях беременным и детям на полноценное питание. В обосновании решения власти сообщали, что это даст экономию 200 млн рублей. Но решение властей вызвало бурные протесты бедных сахалинцев. В столице региона прошли пикеты под лозунгом «Хочу рожать, а не думу содержать!». Власти вынуждены были выплаты вернуть.