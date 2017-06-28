Каракас, 28 июня, 2017, 04:32 — ИА Регнум. По информации издания, вертолёт приблизился к зданию, после чего с него были брошены две гранаты.

Guillermo Ramos Flamerich Верховный суд Венесуэлы

Выступивший позднее президент страны Николас Мадуро подтвердил инцидент. При этом он сообщил, что сброшена была только одна граната, которая не разорвалась.

Между тем очевидцы сообщают, что слышали два громких взрыва и несколько выстрелов. В соцсетях появилось видео с места событий, на котором также можно расслышать неопределённые хлопки.

Николас Мадуро назвал произошедшее террористическим актом. Он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны, а также средства ПВО.

В настоящее время спецслужбы ведут розыск нападавших.

Напомним, в Венесуэле с момента обострения политического кризиса в апреле 2017 года не утихают уличные беспорядки, жертвамии которых стали уже не менее 75 человек, более тысячи человек пострадали.

Правительство неоднократно заявляло о финансируемых оппозицией специально подготовленных боевиках, которые прибывают из соседней Колумбии и сеют террор на улицах венесуэльских городов. Оппозиция, напротив, утверждает, что агрессивные группы действуют по заказу правящего режима.

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