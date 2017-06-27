Пекин, 28 июня, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Сильнейшие наводнения угрожают центральным и южным провинциям КНР в связи с непрекращающимися ливнями, передает 27 июня агентство «Синьхуа»

Matthew Summerton Река в Китае

Как утверждается на сайте Офиса Национального контроля за наводнениями и штаб-квартиры контроля за засухами при Министерстве водного хозяйства КНР, вероятность наводнений вдоль рек Чжуцзян и Хуайхэ, а также в нижнем и среднем течении реки Янцзы в настоящий момент является крайне высокой.

В 175 реках провинций Гуандн, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань и Цзянси уже наблюдается подъем уровня воды выше максимально допустимого, в пяти из которых уровень воды достиг рекордной отметки.

Наводнение вынудило боле 170 тыс. человек покинуть место жительства в провинции Хунань. В провинции Цзянси более 235 гектар зерновых было уничтожено, а прямой экономический урон составил свыше 4,5 млрд юаней ($660 млн).

Проливные дожди в ближайшие десять дней ожидаются на юге и юго-западе Китая. При чем, по прогнозам, в некоторых районах уровень осадков достигнет 300 миллиметров в сутки, сообщает Государственный Метеоцентр Китая. Власти призывают граждан проявлять особую бдительность.

Напомним, что сильнейшие аномальные дожди, как и прогнозировали в начале 2017 года китайские синоптики, обрушились на большую часть континентального Китая. Разгул стихии привел к наводнениям, сходу оползней и гибели десятков людей по всей стране.