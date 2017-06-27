Лондон, 27 июня, 2017, 21:15 — ИА Регнум. «Несмотря на неоднократные заявления о скором и решительном завершении войны против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США настроены на совершенно противоположное — вести долгую позиционную борьбу на измор, причем не террористов, а сирийского народа, — сообщила в интервью британской The Financial Times советник Башара Асада по политическим вопросам Бутаина Шаабан. — Но мы дома. Мы в своей стране. Мы уверены в себе. Нас никому не удастся извести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

По мнению сирийской чиновницы, «сбив сирийский самолет — впервые за шесть лет войны — американцы поставили себя в один ряд с террористами, поскольку уничтожение законной власти и её армии выгодно только террористам».

«Мы видим, что подразделения вооруженных сил США стремятся изолировать Сирию от остального мира. С этой целью они, например, перекрывают шоссе, обеспечивающее прямой географический контакт между Сирией и Ираком, что необходимо нашему народу, — добавила Шаабан. — Нам пытаются навязать идею децентрализованного управления в послевоенной Сирии, вариант, который устраивает и оппозицию, и курдов. Но не устраивает сирийский народ. Мы сами решим судьбу нашей страны. Мы никому не позволим что-то нам навязывать. До полной победы ещё далеко. Возможно, что очень далеко. Но день победы наступит».