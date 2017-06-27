Тверь, 27 июня, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В Тверской области разразился громкий скандал — бывший заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СКР был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления 27 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Задержание произошло 25 июня — при получении взятки через посредника, которым оказался адвокат. Деньги полагались «за совершение действий, способствующих принятию решения о прекращении уголовного преследования в пользу фигуранта по уголовному делу».

Теперь в отношении самого бывшего сотрудника СУ СКР возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Как сообщается, следствие намерено уже в ближайшее время ходатайствовать об аресте подозреваемого.

«Следственное управление занимает принципиальную позицию в вопросе борьбы с коррупцией, которая остается неизменной, в том числе и в отношении сотрудников ведомства», — подчеркнули в СУ СКР региона.

Добавим, что в 2016 году в Воронежской области по подозрению в получении взяток были задержаны сразу несколько адвокатов. Местные СМИ тогда связали задержания с состоявшейся в мае отставкой с поста председателя суда Воронежской области Виталия Богомолова, однако официально правоохранительные органы эту версию не подтвердили.