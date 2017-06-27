Москва, 27 июня, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Работы по сносу ДК Серафимовича, начатые 26 июня, вызвали общественный протест, который заставил московские власти наложить запрет на демонтаж здания и заявить о начале процесса рассмотрения вопроса о его включении в реестр объектов культурного наследия. Однако застройщик вернул строительную технику к ДК и продолжил разрушать здание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Moscowarch.ru Дом культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве

«Сегодня cнос ДК Серафимовича продолжился. Опять появились рабочие и бульдозер, начались работы по разрушению задней стены дома культуры. Все действия по уничтожению архитектурного памятника ведет компания со странным названием Талкалегпром. Но спрос с нее небольшой. Это просто подрядчик и не более. Основным заказчиком сноса является строительная компания «Дон-строй», которая получила от московских властей разрешение на застройку этого участка», — заявил участник общественного объединения Архнадзор, член ОП РФ и совета при президенте по культуре и искусству Константин Михайлов.

По его словам, работы велись в присутствии сотрудников полиции, которые не вмешивались в происходящее за исключением обеспечения порядка на объекте.

«Силовиков можно понять, они предпочитают держаться в сторонке, потому что наше законодательство, регулирующее стройку, настолько сложное, что в нем чёрт ногу сломит. Сегодня в пять вечера работы по сносу прекратились, однако что будет завтра, никто не знает и нет никаких гарантий, что они опять не возобновятся. Пока там дежурят наши активисты и местные жители», — сообщил он.

Михайлов напомнил, что тревогу по поводу сноса ДК подняли местные жители. Они же написали и обращение в мэрию с тем, чтобы архитектурный памятник взяли под охрану. Жителей поддержали активисты Архнадзора. По словам Михайлова, пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Отметим, что застройщик действует на основании разрешения, полученного у столичных властей. Сначала городская администрация дает «добро» на строительство на месте потенциального исторического и архитектурного памятника, а затем останавливает работы из-за давления общественности. В данном случае можно говорить как минимум о несогласованности действий разных ведомственных структур правительства Москвы и отсутствии единой политики, направленной на сохранение уникального облика столицы.

Кроме того, случай с ДК Серафимовича в очередной раз поднял вопрос о точечной застройке, наносящей непоправимый ущерб облику города. Власти неоднократно заверяли, что откажутся от подобной практики, но кардинальных изменений в ситуации не наблюдается.

Напомним, ДК имени Серафимовича — конструктивистское здание, построенное в 1928—1929 годы для работников завода «Авиаприбор». До последнего времени в здании работал театр «Школа современной пьесы». В апреле 2017 года появились сообщения, что на месте ДК намерены построить очередной жилой комплекс.