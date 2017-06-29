Бишкек, 29 июня, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Выборы на главный пост государства запланированы в Киргизии на октябрь сего года. Итоги президентского срока Алмазбека Атамбаева подводит доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПБГУ Руслан Шамгунов в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

По мнению эксперта, на востоке люди добровольно из политики не уходят: не случайно нечто подобное случилось с двумя первыми президентами Киргизии, в итоге бежавшими из страны. При этом избираться дважды подряд в Киргизии нельзя, но повторно — можно. Пока что Атамбаев собирается уйти с президентского поста, однако как именно он поведет себя — станет ясно уже совсем скоро. Пока же очевидно, что Киргизия, которая досталась ему не в лучшем состоянии, за время его правления смогла не свалиться в хаос. И то, что Атамбаев не допустил очередной резни, является его главным достижением. Среди других — улучшение экономического положения страны — во всяком случае, по сравнению с тем, что было раньше и постепенное восстановление политической стабильности.

Из недостатков можно выделить то, что для улучшения жизни граждан государства не было сделано ничего. Однако стоит учитывать, что решить серьезные проблемы невозможно, не обладая полнотой неоспариваемой власти, которая позволила бы банально заставить систему работать, — в то время как в Киргизии происходили рокировки между парламентской республикой, президентской и президентско-парламентской. Наконец, мощной лидерской харизмы Атамбаеву тоже не достает, и для своих возможностей, при наличествующих ресурсах, он сделал то, что мог сделать.

Есть и другие особенности в работе киргизского президента: Итоги президентства Алмазбека Атамбаева: Не дал стране скатиться в хаос

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