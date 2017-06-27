Нижний Новгород, 27 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В нижегородской гимназии появится класс для будущих следователей. Об этом ИА REGNUM сообщили в СК РФ.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Кибрит (Эльза Леждей), Томин (Леонид Каневский), Знаменский (Георгий Мартынюк)

Профильный класс планируется открыть в МАОУ Гимназия №2. Это будет 10 класс юридического профиля (следственно-правовое направление подготовки) для желающих в дальнейшем поступить на федеральную государственную службу в органы СК РФ.

Также сообщается, что он создается в соответствии с концепцией развития профильного кадетского образования СК РФ.

Ученикам, обучающимся в указанном классе, помимо общеобразовательной программы будут преподаваться специальные дисциплины — основы криминалистики и основы государственной службы.

После окончания обучения выпускникам обещают содействие при поступлении в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».