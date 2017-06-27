В нижегородской гимназии появится класс для будущих следователей
Нижний Новгород, 27 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В нижегородской гимназии появится класс для будущих следователей. Об этом ИА REGNUM сообщили в СК РФ.
Профильный класс планируется открыть в МАОУ Гимназия №2. Это будет 10 класс юридического профиля (следственно-правовое направление подготовки) для желающих в дальнейшем поступить на федеральную государственную службу в органы СК РФ.
Также сообщается, что он создается в соответствии с концепцией развития профильного кадетского образования СК РФ.
Ученикам, обучающимся в указанном классе, помимо общеобразовательной программы будут преподаваться специальные дисциплины — основы криминалистики и основы государственной службы.
После окончания обучения выпускникам обещают содействие при поступлении в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».