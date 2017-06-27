Краснодар, 27 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Список ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края возглавит Владимир Жириновский. Список кандидатов был утвержден на 60-й внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе партии.

ИА REGNUM Владимир Жириновский

В первую тройку также вошли координатор регионального отделения либерал-демократов Иван Тутушкин и депутат пятого созыва Государственного совета — Хасэ Адыгеи Батырбий Панеш.

О них известно, что Батырбий Панеш, удостоенный звания Заслуженный строитель Адыгеи, имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «экономика», является председателем совета директоров ОАО «Краснодарстрой».

Иван Тутушкин окончил Новочеркасский технический университет, кандидат технических наук. Ранее избирался депутатом Совета города Туапсе. С 2007 года является помощником депутата Госдумы Юрия Напсо, курирующего в партии Краснодарский край. С 2006 года Тутушкин — генеральный директор ОАО «Туапсегоргаз».

Читайте также: Кто в парламент Кубани пойдет: «ЕР» определила тройку лидеров партсписка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с выбором кандидатов в Законодательное собрание Краснодарского края определилась «Единая Россия». В тройку лидеров вошли председатель Заксобрания Кубани Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач Краснодарской краевой больницы № 1 Владимир Порханов.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Кубани шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Новый состав парламента будет значительно меньше по численности — вместо 100 парламентариев, работающих в нынешнем созыве, пять из которых представители КПРФ, остальные — единороссы, принимать законы будут только 70.

Изменения по количеству парламентариев депутаты внесли в Устав Кубани еще в январе 2016 года. Избираться парламентарии будут по смешанной системе, как и прежде: половина — по одномандатным округам, вторая — по территориальным партийным группам.

ЛДПР, по словам Ивана Тутушкина, планирует выдвинуть 35 кандидатов по одномандатным округам и еще 73 человека — по территориальным группам. В последний раз депутаты от ЛДПР в Законодательное собрание Кубани избирались в 2002 году и присутствовали в трех первых созывах кубанского парламента.

Читайте также: Жители Кубани определили будущих кандидатов в Заксобрание