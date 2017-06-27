Тверь, 27 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. В Тверской области приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. Отраслевой документ, разработанный по инициативе губернатора Игоря Рудени, одобрен на заседании правительства региона 27 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В заседании также приняли участие вице-спикер Государственной думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова.

Kremlin.ru Игорь Руденя

«Мы последовательно увеличиваем объёмы финансирования ремонта и реконструкции дорог в регионе. В прошлом году в порядок было приведено 224 километра дорожного полотна, план на 2017-й — 365 километров. Качество работ должно быть таким, чтобы повторный ремонт не требовался на протяжении всего гарантийного срока», — отметил Игорь Руденя.

Общие требования, принятые на заседании регионального правительства, разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Также учтено существующее состояние региональных автодорог, особенности их эксплуатации и ремонта, опыт в этой сфере Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Проект получил положительное заключение специалистов госкомпании «Автодор».

Документ содержит конкретные показатели качества и охватывает все виды работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Правила также рекомендованы к применению и в муниципалитетах.

«Наша задача — добиться высокого качества дорожной сети на территории всей Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

В документе обозначены семь типовых решений по видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы.

Установлены требования к качеству материалов: это должен быть высокопрочный гранитный щебень, используемый на федеральных магистралях, песок и асфальтобетонная смесь.

Требования к качеству ремонта дорог Тверской области предусматривают применение новых технологий. В частности, холодную регенерацию, использование которой положительно зарекомендовало себя на федеральных трассах в соседних областях — Московской, Новгородской, Смоленской. Этот вид ремонта дороже традиционного, но зато позволяет достичь более длительного срока эксплуатации дорог, увеличить межремонтные сроки почти вдвое.

Все этапы работ будут контролироваться — для этого в регионе создадут единую комплексную систему контроля качества. К работе привлекут специалистов регионального министерства по обеспечению контрольных функций и Минтранса, ГИБДД, дорожного фонда Тверской области, местных администраций, а также общественников.

Одним из основных положений требований является специализированная диагностика технического состояния и дефектов дорожного покрытия. В настоящее время подразделение ГК «Автодор» — ООО «Автодор-Инжиниринг» — уже провело диагностику 860 километров автодорог Тверской области.