«Таджикистан и Узбекистан могут отменить визы уже в 2018 году»
Душанбе, 27 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Визовый режим между Таджикистаном и Узбекистаном остается главным препятствием на пути сближения Душанбе и Ташкента, но этот вопрос может быть решен уже в обозримом будущем. Такое мнение озвучил политолог из Таджикистана Хайрулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM ход развития экономического сотрудничества двух стран.
Однако, по его словам, для начала необходимо уладить «некоторые тонкие политические моменты, особенно с точки зрения безопасности в регионе».
«Тут тоже целый комплекс вопросов может возникнуть, но я думаю, что если отношения будут развиваться в таком же ключе, то в следующем году уже можно будет думать о том, чтобы полностью отменить визовый режим между двумя странами. Особенно если учесть, что ни Таджикистан, ни Узбекистан не собираются в ближайшее время входить в ЕАЭС», — считает эксперт.
Напомним, визовый режим, инициированный Ташкентом, действует между Таджикистаном и Узбекистаном с сентября 2000 года — тогда было подписано межправительственное соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном о взаимных поездках граждан вступило в силу 11 сентября 2000 года.
Новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев одним из приоритетных направлений внешней политики своей страны обозначил налаживание взаимодействий с соседними странами, в частности с Таджикистаном.
Тема смягчения визового режима была поднята уже в октябре 2016 года. Однако, по словам узбекистанского посла в Душанбе Шокасыма Шоисламова, пока преждевременно говорить о полной его отмене.
«Возможно, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после того, как появится уверенность в исчезновении угрозы проникновения радикальных групп из Афганистана», — заявил тогда дипломат.