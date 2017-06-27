Душанбе, 27 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Визовый режим между Таджикистаном и Узбекистаном остается главным препятствием на пути сближения Душанбе и Ташкента, но этот вопрос может быть решен уже в обозримом будущем. Такое мнение озвучил политолог из Таджикистана Хайрулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM ход развития экономического сотрудничества двух стран.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Однако, по его словам, для начала необходимо уладить «некоторые тонкие политические моменты, особенно с точки зрения безопасности в регионе».

«Тут тоже целый комплекс вопросов может возникнуть, но я думаю, что если отношения будут развиваться в таком же ключе, то в следующем году уже можно будет думать о том, чтобы полностью отменить визовый режим между двумя странами. Особенно если учесть, что ни Таджикистан, ни Узбекистан не собираются в ближайшее время входить в ЕАЭС», — считает эксперт.

Напомним, визовый режим, инициированный Ташкентом, действует между Таджикистаном и Узбекистаном с сентября 2000 года — тогда было подписано межправительственное соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном о взаимных поездках граждан вступило в силу 11 сентября 2000 года.

Новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев одним из приоритетных направлений внешней политики своей страны обозначил налаживание взаимодействий с соседними странами, в частности с Таджикистаном.

Тема смягчения визового режима была поднята уже в октябре 2016 года. Однако, по словам узбекистанского посла в Душанбе Шокасыма Шоисламова, пока преждевременно говорить о полной его отмене.

«Возможно, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после того, как появится уверенность в исчезновении угрозы проникновения радикальных групп из Афганистана», — заявил тогда дипломат.