Рязань, 27 июня, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился в Москве с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече осуждались вопросы строительства новых школ в регионе, а также рост инвестиций и развитие фармацевтической промышленности.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Николаем Любимовым

Встреча состоялась 27 июня. По словам Николая Любимова, в 2017 году в регионе будут сданы две школы. При этом область нуждается как минимум в девяти новых образовательных учреждениях. Только в этом случае в регионе не будет вторых смен.

Кроме того, Николай Любимов заявил на встрече, что за пять месяцев 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,8%. Для сравнения, в 2016 году он составлял 2,2%.

«В основном оборонка. Но очень хорошо работает и медицинская промышленность, фармпроизводство (ООО «Форт»). 151% роста по медицинской промышленности. По мебельному производству рост 142%», — ответил Николай Любимов на вопрос о том, что обеспечивает такой рост.

По словам главы региона, в области планируется реализация проекта по строительству завода «Скопинфарм». Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На нем будет создано не менее 130 рабочих мест. В ответ на это Дмитрий Медведев заявил, что фармацевтическая промышленность в целом по стране растет неплохими темпами. За последние годы ее рост составил 25−27%.

«Очевидно, что нужно инвестировать и в современные производства (…). Это действительно и высокотехнологичные рабочие места, и в значительной мере так называемая лекарственная независимость нашей страны, и, конечно, снижение цен на лекарства для самых разных категорий населения», — цитирует пресс-служба главу правительства.

Также правительство региона надеется заключить контракт с компанией «Илим», которая готова вложить в производств картона около 15 млрд рублей.

В свете привлечения инвестиций речь также зашла о развитии моногородов в регионе. В частности, в июне область подала заявку в Минэкономразвития, в котором просит поддержку при развитии промышленного производства на базе завода «Эластик». На эту территорию также планируют привлечь не менее 15 млрд рублей в качестве инвестиций.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Любимов был назначен временно исполняющим обязанности главы Рязанской области в феврале 2017 года. Тогда добровольно сложил полномочия бывший губернатор Олег Ковалев.

В марте 2017 года Николай Любимов заявил, что его задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет.

В сентябре 2017 года Николаю Любимов предстоит пройти через выборы губернатора Рязанской области.