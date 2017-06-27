Москва, 27 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с планами по строительству фан-зоны возле здания МГУ на Воробьевых горах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Dmitry A. Mottl Главное здание МГУ им. Ломоносова

Мэрия Москвы начала поиск подрядчика, который реконструирует территорию МГУ со стороны Воробьевых гор, предполагается не только «возвращение исторического и архитектурного облика фонтанов, скульптур и фонарей», но и создание обширной фан-зоны для чемпионата мира-2018.

«Это безобразие. Идет уничтожение исторического облика Воробьевых гор, которые хотят застроить непонятными конструкциями. А десятки тысяч иностранных фанатов, возможно, довершат разгром. Я направил на имя президента обращение, в котором прошу разобраться с ситуацией», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Парламентарий обещает обратиться «в компетентные органы», если все-таки проект будет одобрен.

«Убежден, что проект необходимо проверить на коррупциогенность: 2,4 млрд рублей на всю эту реконструкцию возле МГУ — может быть банальным «отмывом» бюджетных средств», — не исключает депутат.

Рашкин предлагает разместить фан-зону болельщиков на ВДНХ.

«ВДНХ — наиболее оптимальное место для фан-зоны. А сами Воробьевы горы если и реконструировать, то по старым чертежам, чтобы обошлось без всяких постмодернистских нововведений», — заключил депутат.

Предполагается, что самая большая фан-зона к ЧМ-2018 будет организована в Москве на Воробьевых горах — она вместит до 40 тыс. зрителей.