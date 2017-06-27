Москва, 27 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. На парламентских слушаниях по вопросу создания фонда обманутых дольщиков, которые пройдут 3 июля, будут присутствовать как участники долевого строительства, так и обманутые дольщики из проблемных регионов страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев(«Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Мы приглашаем тех, кто уже является участниками долевого строительства, приглашаем представителей обманутых дольщиков из самых проблемных регионов — Новосибирская область, Краснодарский край, Самарская область, Москва и Московская область, Челябинская область, Санкт-Петербург», — заявил Николаев.

Кроме того, по его словам, в парламентских слушаниях также примут участие представители экспертного сообщества.

«Мы пригласили всех тех, кто так или иначе принимает участие в системе долевого строительства, В том числе и тех, кто надзирает над этим — представителей сообществ застройщиков, страховщиков, банкиров, а также надзорные органы — в частности, Центробанк», — отметил Николаев.

Всех участников депутаты соберут в зале пленарных заседаний. По словам Николаева, председательствовать будет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты планируют в ходе парламентских слушаний выработать консолидированную позицию по отношению ко всем проблемам, которые сегодня есть в долевом строительстве. По словам Николаева, система страхования, которая работает уже порядка трех лет, показала, что она не столь эффективна, как хотелось бы.

«За весь период страхования собрано порядка 30 млрд рублей, но при этом, у нас нет ни одной выплаты и растет количество обманутых дольщиков. Это означает, что нам не удалось создать систему, которая действительно полностью бы гарантировала безопасность их вложений в долевое строительство», — отметил Николаев.

В вопросе обманутых дольщиков, говорит депутат, граждане ждут очень четких решений, связанных с тем, что если формируется новая система, то что при этом будет со старой.

Правительственный законопроект о создании фонда обманутых дольщиков Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Впрочем, профильный комитет и другие депутаты сразу отметили, что документ необходимо доработать ко второму чтению. Так, в частности, правительство предлагает внести изменения в работу государственного компенсационного фонда долевого строительства и позволить фонду самому рассчитывать ставку для отчислений (сегодня ее размер составляетне более 1% от стоимости строительства одного дома). При этом, методику расчета правительство не представило. Как сообщил 27 июня депутат Николаев, комитет уже направил запрос о предоставлении методики в Минстрой, но ответа пока не получил.