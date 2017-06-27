Москва, 27 июня, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Серверы нефтяной компании «Роснефть» подверглись мощной кибератаке. Об этом говорился в сообщении, опубликованном 27 июня в микроблоге компании в Тwitter/

Colin Хакер

«На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что хакерская атака станет предметом разбирательства правоохранительных органов.

Напомним, в настоящее время в арбитражном суде Башкирии рассматривается спор между «Роснефтью» и АФК «Система», которая ранее владела контрольным пакетом акций нефтяной компании «Башнефть». Истцы — руководство «Роснефти» и «Башнефти» — обвиняют АФК в обесценивании активов «Башнефти». Размер исковых требований составляет 170,6 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня было опубликовано программное интервью главы «Роснефти» Игоря Сечина, в котором он рассказал о планах компании на ближайшие десятилетия. По словам Сечина, реализация стратегии «Роснефть-2022» в будущем позволит компании добыть на 500 млн тонн сырья больше, чем предполагают текущие планы.

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