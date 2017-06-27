Москва, 27 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за игру сборной России по футболу на Кубке конфедераций.

Kremlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

«Сборная России не мотивированна. Деньги платят им сумасшедшие. На Кубке конфедераций они сыграли в силу своих возможностей, сыграли слабо. Не надо их прикрывать», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Он при этом отметил, что «не ругает ребят», поскольку «они старались».

По мнению Зюганова, «футбол заключается в том, чтобы взять мяч, командой догнать его до ворот и попасть в ворота. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться ни на кого».

Он также добавил, что проблеск командной игры был в течение 10−15 минут матча с Португалией.

«Неслучайно Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», — подвел итог лидер КПРФ.

По его мнению, для того чтобы получать хороший результат, нужно развивать детско-юношеский спорт. Однако этого не произойдет, пока «сплошь и рядом играют за большие деньги иностранцы».

Напомним, сборная России проиграла команде Мексики в заключительном матче группового турнира Кубка конфедераций со счетом 1:2 и заняла третье место в группе, не сумев пробиться в полуфинал турнира.