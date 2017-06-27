Зюганов об игре сборной России по футболу: «Стыдно, стыдно, стыдно»
Москва, 27 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за игру сборной России по футболу на Кубке конфедераций.
«Сборная России не мотивированна. Деньги платят им сумасшедшие. На Кубке конфедераций они сыграли в силу своих возможностей, сыграли слабо. Не надо их прикрывать», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».
Он при этом отметил, что «не ругает ребят», поскольку «они старались».
По мнению Зюганова, «футбол заключается в том, чтобы взять мяч, командой догнать его до ворот и попасть в ворота. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться ни на кого».
Он также добавил, что проблеск командной игры был в течение 10−15 минут матча с Португалией.
«Неслучайно Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», — подвел итог лидер КПРФ.
По его мнению, для того чтобы получать хороший результат, нужно развивать детско-юношеский спорт. Однако этого не произойдет, пока «сплошь и рядом играют за большие деньги иностранцы».
Напомним, сборная России проиграла команде Мексики в заключительном матче группового турнира Кубка конфедераций со счетом 1:2 и заняла третье место в группе, не сумев пробиться в полуфинал турнира.