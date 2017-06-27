Москва, 27 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Москве давно нужны новые вокзалы, пока не совсем ясно, какие именно железнодорожные станции предлагают создать на Киевском и Курском направлениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин, комментируя инициативу департамента развития новых территорий.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Киевский вокзал. Москва

«Не совсем понятно, что в принципе имеется в виду: это будет вокзал или просто врезка обычных станций с высокими платформами, что закладывают под стержень вокзала. Врезка новых станций нужна не только на этих направлениях. Необходимость давно назрела, и это жизненная необходимость, на мой взгляд», — заявил Павел Зюзин.

По его словам, данные вокзалы будут больше похожи на небольшие дачные станции, и речь идет о создании новых платформ, но никак не об объектах формата вокзала.

Он также отметил, что Москве необходимы новые станции, на которые бы перенаправлялись поезда дальнего следования. Для возведения новых вокзалов будут привлекать средства инвесторов.

«Средства будут искать по стандартной схеме: за средства бюджета и инвесторов. Что касается строительства новых вокзалов, то те, которые принимали бы поезда дальнего следования или на которые бы закидывались и перенаправлялись поезда дальнего следования с центральной части, такие поезда можно было бы создать на ряде окраин. Я думаю, это произойдет рано или поздно», — заявил Павел Зюзин.

По словам эксперта, в столице не так давно стартовали программы развития автовокзалов и логистических транспортно-пересадочных узлов, куда привлекались средства инвесторов, поэтому последним также будут интересны и вокзалы в формате комплексных проектов.

«Изначально была идея, что эти объекты должны представлять собой комплексное сооружение не только с транспортными функциями, но и с функциями ритейла, торговых центров, гостиничных услуг. Соответственно, с применением таких функций в точках с высоким пассажиропотоком она может представлять собой интерес для инвестора», — считает Зюзин.

Директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова, в свою очередь, отметила, что сейчас есть сложности с инвестированием в инфраструктуру вокзалов.

«С учетом того, что сейчас есть сложности с займом кредита на зарубежных рынках, а внутри страны процентные ставки достаточно высокие, окупаемость инфраструктурных проектов очень длительная», — заявила она.

По её словам, у вокзалов нет фиксированного источника получения доходов:

«Главный источник доходов связан непосредственно с тем, что эти помещения используются компаниями. Если авиавокзалы, то это авиакомпании, если автовокзалы, то автобусные компании, которые осуществляют перевозку», — добавила эксперт.

Напомним, что для улучшения пассажиропотока из Новой Москвы в центр столицы планируется построить два новых вокзала — на Курском направлении в Старосырово и на Киевском — в Санино. Об этом сообщили в департаменте развития новых территорий Москвы. Вопрос строительства еще находится в стадии разработки.