Мадрид, 27 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. По мнению правительства Евросоюза, крупнейший интернет-поисковик Google «обладает незаконно созданными для себя преимуществами, работая в секторе сравнения цен (программа Google Shopping)».

Terpic.ru Google

Сумма штрафа составит €2,420 миллиарда, это рекордный объем финансовых санкций, когда-либо накладываемый ЕС на одну компанию, отмечает испанский информационно-аналитический портал El Economista.

«Позиция Google нарушает антимонопольное законодательство Европейского сообщества и унижает других участников этой сферы рынка», — цитирует портал комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргарет Вестеджер.

Предыдущий рекорд штрафа, выписанного Евросоюзом одной компании, составляет €1,06 млрд. Санкция была наложена в 2009 году на компанию Intel, обвиненную в попытках вытеснить конкурентов с рынка процессоров.

Старший вице-президент Google Кент Уокер пообещал опротестовать решение Еврокомиссии.