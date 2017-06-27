Брюссель, 27 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Штраф в размере €2,42 млрд выписан американской компании Google за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили 27 июня в пресс-службе Европейской комиссии.

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Отмечается, что Google злоупотребляет своим доминированием на рынке как поисковой системой, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google.

По решению ЕК, Google должна устранить это нарушение в течение 90 дней или заплатить штраф в размере пяти процентов от среднесуточного мирового оборота холдинга Alphabet — материнской компании Google.

Комментируя решение ЕК, еврокомиссар Маргрет Вестагер заявила, что влияние Google на жизнь людей можно назвать положительным. Тем не менее, компания не просто привлекала своих клиентов лучшим качеством.

«Вместо этого Google злоупотребляла своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, продвигая свой собственный сервис сравнения покупок в своих результатах поиска и понижая рейтинг конкурентов», — сказал она.

Европейская комиссия подозревает, что Google продвигает свои продукты на интернет-площадках, пользуясь тем, что поисковая система Google — самая распространенная. При сравнении цен продуктов результаты, предоставленные Google, не были объективными.

Как пояснила Вестагер, такие действия американской корпорации незаконны, поскольку противоречат антимонопольным правилам Европейского союза. В итоге европейские потребители были лишены «подлинного выбора услуг и полных преимуществ инноваций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google. Одним из условий мирового соглашения была оплата американской компанией всех штрафов, выписанных антимонопольной службой.