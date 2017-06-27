Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Петербургские власти пока не предпринимают активных действий, которые могут быть интерпретированы как сопутствующие передаче Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 27 июня депутат городского Законодательного собрания Оксана Дмитриева («Партия роста») по итогам встречи с заместителями директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Натальей Кореневой и Борисом Подольским.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор в привычном освещении

«Нас интересовало, были ли какие-либо действия по передаче Исаакиевского собора. Они нас четко заверили, и мы доверяем им в этом вопросе, что таких действий не было», — подчеркнула Дмитриева.

При этом она уверена, что подобные действия будут предприниматься, причем, убеждена депутат, они будут отклоняться от действующего законодательства.

«Мы попросили, чтобы, если что-то будет происходить, нас ставили в известность, и мы могли реагировать. Это касается как письменных, так и устных распоряжений об описи музейных предметов или чего-то еще, что могло бы рассматриваться, как сигнал опасности», — сказал депутат Борис Вишневский («Яблоко»).

Парламентарии передали руководству музея свои соображения о юридической невозможности передать Исаакий по федеральному закону №327, так как в соборе есть музейные предметы, неотделимые от здания, а их передать нельзя. По закону о музейном фонде существует возможность передать во временное пользование, это понятие размыто и, по мнению Оксаны Дмитриевой, никак не может составлять 49 лет. Коллектив музея также рассматривает подобные сроки как передачу в «вечное» пользование, заметила Дмитриева.

«Они сами всё прекрасно понимают, и устными распоряжениями они руководствоваться не будут», — подчеркнула депутат.

Парламентарии не почувствовали, что позиция коллектива или руководства музея относительно передачи Исаакия в руки РПЦ изменилась после того, как музей возглавил Юрий Мудров вместо Николая Бурова.

«Впечатление такое, какое было раньше: коллектив музея, естественно, не является сторонником передачи Исаакиевского собора, это понятно, они видят невозможность обеспечения сохранности и проведения реставрационных работ в случае передачи», — заявила Дмитриева.

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Напомним, депутаты трех фракций — «Партии роста», «Справедливой России» и «Яблока» — пригласили Юрия Мудрова на встречу в стенах Мариинского дворца, дирекция музея ответила согласием. Однако за час до встречи 27 июня Мудров присутствовать отказался.

Директор в официальном письме поблагодарил депутатов за внимание к работе ГМП «Исаакиевский собор», но на встречу не пришел, потому что решил встретиться с некими «иногородними представителями». Вместо себя в Заксобрание он отправил первого заместителя директора Наталью Кореневу и заместителя директора по эксплуатации Бориса Подольского.

«К тому же, полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем что я пребываю в должности лишь 12 дней (из них: 2 — выходных и 4 дня — командировка). Думается, что такая встреча может состояться позднее, и она будет конструктивной и плодотворной», — написал Мудров депутатам.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.