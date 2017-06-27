Симферополь, 27 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В понедельник, 26 июня, в Симферополе сотрудники полиции задержали несколько десятков крымчан из профсоюза культуры Республики Крым, которые вышли на пикет с требованием вернуть своим детям пионерлагерь «Салют». Об этом заявил крымский общественник Илья Большедворов в своём Facebook, выложив видео задержания.

Машков Илья Иванович .В пионерском лагере. 1926

«Члены профсоюза культуры Республики Крым вышли на площадь Ленина в Симферополе для участия в согласованном администрацией города публичном мероприятии», — заявил Большедворов.

По его словам, организаторы на площади появились не сразу. Участниками пикета было принято решение их подождать, не начиная акцию, однако вскоре появился подполковник полиции, который дал «незаконное распоряжение всех задержать и доставить в ОВД».

Активист сообщил, что председателю профсоюза культуры Республики Крым Галине Лемешко в ОВД Центральный после незаконного задержания на площади Ленина стало плохо: из ОВД ее увезла скорая помощь.

В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Госсовет республики принял постановление «Об организации работы санаторно-курортных, оздоровительных учреждений, находящихся в собственности РК».

Согласно этому постановлению, бывшие государственные, ведомственные здравницы Украины, расположенные на территории полуострова, перешли в управление организации, получившей наименование «Солнечная Таврика».

Среди национализированных домов отдыха, санаториев и лагерей оказался и «Салют». В списке из 163 объектов значительную долю составляют детские лагеря или санатории, однако практически все они ранее входили в систему Минздрава Украины или государственных ведомств.

«Салют» же является лагерем для детей работников клубов и домов культуры Крыма.

В соответствии с пунктом 7 постановления «О независимости Крыма», собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, на территории республики «является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется — государственной собственностью Республики Крым».

В течение трёх лет, впрочем, проблем не возникало, и лагерь работал в обычном режиме. Однако перед Новым 2017 годом в администрацию «Салюта» пришли представители ГУП РК «Солнечная Таврика» и предъявили права на лагерь.

В рескоме профсоюза склонны расценивать происходящее как рейдерский захват. «Когда у нас были только деревянные домики, лагерь никому не был нужен, а после вложения в модернизацию заработанных нами же миллионов «Салют» сразу решили отобрать», — заявляла ранее Галина Лемешко.