Москва, 27 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В России стоит запретить продажу любых алкогольных напитков с 21:00 до 09:00. Так считает депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает 27 июня RT.

Гвидо Рени. Пьющий Вакх. 1623

Комментируя инициативу отечественных пивоваров, предложивших ограничить торговлю крепкими спиртными напитками и вином с 21:00 до 09:00, Онищенко отметил, что поддерживает «новацию господ пивоваренной промышленности» лишь частично.

Он пояснил, что в России продают пиво, которое иногда бывает крепче вина, и потому стоит запретить продажу всех видов алкогольных напитков в указанные часы, не сохраняя для пива прежнего ограничения с 23:00 до 08:00.

Свою точку зрения Онищенко объяснил тем, что молодые люди, употребляющие пиво, привыкают к приему алкоголя. В дальнейшем они переходят на более крепкие напитки, формируя у себя пагубное пристрастие.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно о предложении российских пивоваров, предусматривающем государственное регулирование производства и оборота алкоголя. В числе прочего авторы документа предлагают запретить магазинам торговать крепким алкоголем и вином с 21:00 до 09:00, однако оставить для пива действующие ограничения — с 23:00 до 08:00.