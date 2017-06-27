Онищенко предложил сократить время торговли и вином, и пивом
Москва, 27 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В России стоит запретить продажу любых алкогольных напитков с 21:00 до 09:00. Так считает депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает 27 июня RT.
Комментируя инициативу отечественных пивоваров, предложивших ограничить торговлю крепкими спиртными напитками и вином с 21:00 до 09:00, Онищенко отметил, что поддерживает «новацию господ пивоваренной промышленности» лишь частично.
Он пояснил, что в России продают пиво, которое иногда бывает крепче вина, и потому стоит запретить продажу всех видов алкогольных напитков в указанные часы, не сохраняя для пива прежнего ограничения с 23:00 до 08:00.
Свою точку зрения Онищенко объяснил тем, что молодые люди, употребляющие пиво, привыкают к приему алкоголя. В дальнейшем они переходят на более крепкие напитки, формируя у себя пагубное пристрастие.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно о предложении российских пивоваров, предусматривающем государственное регулирование производства и оборота алкоголя. В числе прочего авторы документа предлагают запретить магазинам торговать крепким алкоголем и вином с 21:00 до 09:00, однако оставить для пива действующие ограничения — с 23:00 до 08:00.