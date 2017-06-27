Москва, 27 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. «Бургер Кинг», «Му-Му» и «Шоколадницу», злоупотребивших доминирующим положением и завышающих цены в московских аэропортах, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 15% от годовой выручки, заявил корреспонденту ИА REGNUM советник юридической фирмы «ЮСТ», член экспертных советов при ФАС Дмитрий Серегин. Размер штрафа будет зависеть от того, какие негативные последствия выявят по итогам рассмотрения дела.

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«Если антимонопольный орган установит факт ограничения конкуренции на рынке (например, действия нарушителя оказали влияние на общие условия функционирования рынка), штраф может составить от 1 до 15% от годовой выручки нарушителя от реализации товара, на рынке которого произошло ограничение конкуренции», — пояснил Дмитрий Серегин.

По его словам, если антимонопольный орган признает цену на товар монопольно высокой, он имеет право выдать нарушителю предписание о прекращении нарушения и снижении цены до рыночной.

«Конкретные требования будут зависеть от фактических обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения дела, однако антимонопольный орган, как правило, не указывает конкретную цену, по которой можно продавать товар», — уточнил Серегин.

Напомним, 26 июня в ФАС заявили о возбуждении административных дел за установление и поддержание монопольно высоких цен на продукты питания в аэропортах Подмосковья. Под внимание ФАС попали ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», сеть кофеен «Шоколадница» и сеть кафе «МУ-МУ».

Компании, занимая доминирующие положение, предоставляя питание на территории аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», продавали блюда по ценам выше, чем в их ресторанах, расположенных в Москве и области. На закусочные в ФАС пожаловались пассажиры.

Также в антимонопольном ведомстве заявили о расследовании аналогичных жалоб на рестораны быстрого питания аэропорта Шереметьево.