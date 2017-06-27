Донецк, 27 июня, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются спорадические обстрелы низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют минометы калибров 82 и 120 мм, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Данную информацию сегодня, 27 июня, подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР и ряд социальных объектов. «В результате обстрела ВСУ в республике поврежден ряд социальных и промышленных объектов. За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. По состоянию на утро 27 июня во время обстрелов со стороны ВСУ в селе Васильевка Ясиноватского района по улице Западная, 18 зафиксировано попадание мины на территорию насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса». Повреждены остекление, шиферная кровля здания соцобъекта, в здании гаража повреждено 7 стеклоблоков. Станция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным НМ ДНР, в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получила автостанция «Трудовская», сгорел магазин «АТБ». «В Петровском районе Донецка, по улице Карнавальная, 30 в результате обстрела со стороны украинских позиций пострадал частный дом: побиты осколками кровля, стены, забор; по ул. Петровского, 275, автостанция «Трудовская» — повреждено асфальтовое покрытие территории; ул. Петровского, 271 — в результате обстрела украинских силовиков сгорел продуктовый магазин («АТБ»). В Коминтерново, ул. Анны Ахматовой, 54 — поврежден частный дом (остекление окон, кровля, автомобиль). Сведений о жертвах и пострадавших среди гражданского населения нет», — отмечается в материале.

27 июня сторонник ДНР, блогер Necro Mancer в социальной сети Twitter обнародовал фото попавшего в плен ВСУ гражданина Российской Федерации, уроженца Республики Алтай с. Топчиха, 1995 г.р.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР также зафиксировала обстрелы со стороны ВСУ. «За прошедшие сутки (26 июня — ред. ИА REGNUM ) противник четыре раза нарушил режим прекращения огня», — говорится в сообщении НМ ЛНР. При этом Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) министерства внутренних дел ЛНР информирует, что в Донбассе киевские силовики переходят на новый вид спецсвязи. «На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил военнослужащий штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск»… Мужчина рассказал о том, что ВСУ в Донбассе переходят на новый вид спецсвязи. Кроме того, военнослужащий также передал операторам «горячей линии» список позывных и мест дислокации подразделений связи», — рассказали в ЦВО и добавили, что нформация украинского штабиста передана заинтересованным службам и ведомствам ЛНР для проверки.

Спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов вчера не было». При этом подполковник отметил, что ситуация в районе проведения «АТО» остается напряженной. В частности, по его словам, войска ДНР и ЛНР 18 раз нарушили режим тишины, из них шесть раз с применением минометов. Миронович рассказал, что в районе Водяного (Приморское направление) позиции ВСУ накрыло огнем из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. «А уже к концу суток противник из стрелкового оружия обстрелял бойцов сил «АТО», которые держат оборону возле Павлополя», — сказал он.Спикер штаба «АТО» сообщил, что в районе Авдеевки и Каменки (Донецкое направление) войска ДНР совершили семь «провокаций»: «Вечером противник плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра, накрывал наши опорные пункты у Каменки. Кроме того, 82-мм-минометы и пехотное вооружение «оккупанты» неоднократно применяли в пригороде Авдеевки».

В штабе «АТО» проинформировали, что на позиции ВСУ в районе Желтого и Счастья (Луганское направление) прилетело несколько мин калибра 82 мм, а украинские опорные пункты в Крымском накрыло огнем миномета калибра 120 мм. «На рассвете вражеские снайперы пытались попасть в военнослужащих ВС Украины, которые держат оборону в районе Попасной и Новотошковского. Вечером обстрелы не прекратились и сначала под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил «АТО» в районе Новотошковского», — добавил Миронович.

Напомним, 24 июня под Желобком (Луганское направление) солдаты 93-й бригад ВСУ задержали диверсионно-разведывательную группу 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР. По данным штаба «АТО», при задержании командир разведгруппы, гражданин РФ, уроженец г. Киров и один боец ЛНР были уничтожены. Четверо бойцов сдались в плен. Среди них оказался гражданин РФ, уроженец Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.