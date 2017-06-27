Канберра, 27 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Ученые из Австралии заявили о том, что употребление кофе сразу после пробуждения вредно для организма. Об этом 27 июня сообщает «Рен-ТВ».

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Исследователи изучили физическое и психическое состояние людей, выпивавших кофе после пробуждения. Они пришли к выводу, что такая привычка может привести к нежелательным последствиям.

По словам ученых, это обусловлено кортизолом — гормоном, который отвечает за стрессовые реакции. Максимальная концентрация кортизола в организме отмечается в утренние часы. Он подавляет практически положительные свойства кофе, в результате чего этот напиток, в лучшем случае, не принесет желанного эффекта.

Ученые рекомендуют употреблять кофе через несколько часов после пробуждения — после того, как организм «проснется» и самостоятельно перейдет к активной деятельности.

Таким образом, уровень кортизола заметно снизится. После этого чашка кофе не нанесет вреда организму.