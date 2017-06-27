Каракас, 27 июня, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Противники правительства Николаса Мадуро 26 июня попытались перекрыть подъездные пути к венесуэльским городам в рамках акции, которая была организована студенческими лидерами и оппозиционной коалицией Круглый стол демократического единства, выступающими против изменения Конституции и требующими проведения в стране досрочных президентских выборов, сообщает El Periódico.

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Журналисты ИА EFE, работающие в Каракасе, подтвердили, по меньшей мере, 12 попыток перекрыть движение на автомагистралях на востоке и западе столицы Венесуэлы, где сотни протестующих с флагами и транспарантами пытались выйти на проезжую часть с 12.00 по местному времени (19.00 по Москве) до 16.00 (23.00 по Москве).

Оппозиция вела прямую трансляцию с мест проведения демонстраций в социальных сетях, показав акции протеста в пяти муниципалитетах столичного района Каракаса и еще, по крайней мере, в 10 из 23 штатов в пределах страны.

Некоторые из этих демонстраций были разогнаны сотрудниками Боливарианской национальной гвардии и Национальной полиции. В Каракасе были зафиксированы несколько столкновений между демонстрантами и сотрудниками охраны правопорядка, в результате чего производились задержания оппозиционных активистов. В ряде случает против демонстрантов был применен слезоточивый газ.

Пока оппозиционная коалиция не сообщила никаких подробностей о травмах или задержанных, однако прокуратура Венесуэлы уведомила, что за время проведения демонстраций в северном штате Арагуа один подросток получил ранение головы.

Оппозиция в очередной раз заявила, что не будет участвовать в выборах в Учредительное собрание, считая его обманом и попыткой нынешнего правительства удержаться у власти.

Напомним, 1 мая, через месяц после начала массовых акций протестов, президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания — Национальной конституционной ассамблеи, которая должна реформировать Конституцию страны и вернуть мир в Венесуэлу. Выборы 545 членов Собрания должны пройти 30 июля.