Новосибирск, 27 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. «Зерно истины» в позиции российских госструктур по отношению к Telegram есть, считает директор Агентства маркетинговых стратегий «Макс» в Новосибирске Максим Горбунов. Так Горбунов прокомментировал ИА REGNUM новость о том, что Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Telegram в России в случае отказа со стороны создателя мессенджера Павла Дурова предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

TechCrunch Павел Дуров

«Объем радикальной пропаганды сегодня существенен и он влияет. Для жителей Сибири это не так актуально, но, например, на том же Кавказе это замечается и это чувствуется. И в какой-то мере, мотивы государства по контролю WhatsApp и Telegram преступников, являются одним из основных инструментов. Мы снимали мониторинг, связанный с наркоторговлей. Там как раз тоже чаты Telegram очень активно используются. Поэтому с моей точки зрения, претензии государства обдуманы и правильны. Павел Дуров уже отбивался в Штатах, теперь обивается у нас. По факту это его маркетинг. Если заблокируют, конечно, жалко, сам пользуюсь активно», — отметил ИА REGNUM Максим Горбунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ФСБ заявили, что Telegram использовался террористами запрещенных, но действующих на территории России организаций и их зарубежными кураторами, в том числе и при подготовке и осуществлении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Жаровпредупредил о блокировке мессенджера.

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Дуров же на своей странице Вконтакте ответил, что «спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением».

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