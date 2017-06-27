Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга православные богослужения будут проходить чаще. Об этом договорились государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургская епархия РПЦ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Вопрос об увеличении количества богослужений новый директор музея Юрий Мудров обсуждал с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием в контексте корректировки соглашения между музеем и епархией.

«Епархия обратилась с просьбой наше соглашение подкорректировать в части времени богослужений, чтобы стало больше служб, которые проводятся в центральном нефе собора. Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора — скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского — проводились большие торжественные службы», — сказал Мудров в сврем комментарии «Интерфаксу».

В то же время директор музея отметил, что слишком большое число парадных богослужений в центральном помещении собора составит неудобство музею, поскольку может привести к снижению количества посетителей.

Юрий Мудров также поддержал возможное проведение в соборе обряда венчания.

«Я бы, честно говоря, не просто бы не возражал, а приветствовал, скажем, венчание в Исаакиевском соборе. Конечно, в установленном и согласованном порядке», — сказал директор.

Он также высказался за дальнейшее сотрудничество с церковью в использовании Исаакиевского собора, добавив, что никаких документов о передаче здания в распоряжение РПЦ в музей не поступало.

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Юрий Мудров занял пост директора музея в Исаакиевском соборе 15 июня. Он был назначен приказом комитета по культуре Санкт-Петербурга, которому подчинен музей.

После своего назначения Мудров выступил против того, чтобы судьба собора решалась на общегородском референдуме. Также ему не нравятся любые уличные акции на тему Исаакия. Директор заявил об отсутствии каких-либо проблем во взаимоотношениях музея и РПЦ.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции Исаакиевского собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение все еще не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.